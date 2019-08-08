Бывший президент Киргизии пригрозил силовикам последствиями

СЕГОДНЯ 02:35 2019-08-08T02:35:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что силовики стреляли по мирным людям во время попытки задержать его.

- Ради того, чтобы заставить замолчать Атамбаева, закрыть под арест или убить, власть идет на то, чтобы расстреливать мирных граждан, это беспредел, - сказал экс-президент.

Он также через местные СМИ обратился к силовикам, чтобы те перестали стрелять по людям. А местные власти призвал «одуматься и войти в правовое поле».

- Хочу обратиться к силовикам: не стреляйте в свой народ, все это очень плохо кончится для вас, - заявил Атамбаев.

Напомним, что при попытке задержать политика пострадали больше 40 человек. Некоторые из них с огнестрельными ранениями доставлены в больницы. Погиб один сотрудник спецназа. По последним данным силовики покинули территорию села Кой-Таш, где располагается резиденция экс-президента страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724702" frameborder="0"></iframe> В Киргизии прошла операция по задержанию экс-президента страны Атамбаева.

ИСТОЧНИК KP.RU