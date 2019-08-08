2019-08-08T01:34:28+03:00
В мире

Экс-президент Киргизии Атамбаев призвал силовиков не стрелять в «свой народ»

При попытке задержать экс-главу республики пострадали около 15 человек
Мария ИГНАТЬЕВА
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Экс-президент Киргизии Атамбаев призвал силовиков не стрелять в «свой народ»Экс-президент Киргизии Атамбаев призвал силовиков не стрелять в «свой народ»Фото: REUTERS
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Бывший президент Республики Киргизия Алмазбек Атамбаев обратился к силовикам с просьбой «не стрелять в свой народ». Экс-глава государства сделал заявление через местные СМИ.

- Хочу обратиться к силовикам: не стреляйте в свой народ, все это очень плохо кончится для вас, - сказал Алмазбек Атамбаев.

Напомним, что операция по задержанию экс-президент а Киргизии началась в среду в его резиденции в селе Кой-Таш. Сторонники Атамбаева отбили атаку. После появления информации о первых жертвах стороны противостояния начали обмениваться взаимными обвинениями. В рузельтате штурма резиденции и последующих столкновений пострадали 43 человека, один сотрудник спецназа погиб.

По последним данным, как сообщают местные СМИ, силовики покидают территорию села Кой-Таш, где располагается резиденция экс-президента страны.

В Киргизии прошла операция по задержанию экс-президента страны Атамбаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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