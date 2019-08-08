Экс-президент Киргизии Атамбаев призвал силовиков не стрелять в «свой народ»
Бывший президент Республики Киргизия Алмазбек Атамбаев обратился к силовикам с просьбой «не стрелять в свой народ». Экс-глава государства сделал заявление через местные СМИ.
- Хочу обратиться к силовикам: не стреляйте в свой народ, все это очень плохо кончится для вас, - сказал Алмазбек Атамбаев.
Напомним, что операция по задержанию экс-президент а Киргизии началась в среду в его резиденции в селе Кой-Таш. Сторонники Атамбаева отбили атаку. После появления информации о первых жертвах стороны противостояния начали обмениваться взаимными обвинениями. В рузельтате штурма резиденции и последующих столкновений пострадали 43 человека, один сотрудник спецназа погиб.
По последним данным, как сообщают местные СМИ, силовики покидают территорию села Кой-Таш, где располагается резиденция экс-президента страны.
В Киргизии прошла операция по задержанию экс-президента страны Атамбаева.
ИСТОЧНИК KP.RU