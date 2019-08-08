Власти Венесуэлы отказались вести переговоры с оппозицией
Власти Венесуэлы решили отказаться от очередного раунда переговоров с оппозицией на Барбадосе. Министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес опубликовал официальный документ в своем Twitter.
- Внимание, народ Венесуэлы! Наш президент Николас Мадуро решил, что наша делегация не посещает диалоговых заседаний, запланированных на четверг и пятницу 8 и 9 августа в Барбадосе, - написал Хорхе Родригес, прикрепив к посту фото документа.
Сообщается, что причиной отказа послужила «опасная и грубая агрессия» со стороны администрации президента США Дональда Трампа, которую поддерживает боливарианская оппозиция.
Сайт kp.ru писал, что Вашингтон открыто выступает за смену власти в южноамериканской стране. Ранее Трамп заблокировал собственность властей Венесуэлы в США. В Каракасе угрозы США о блокаде Венесуэлы назвали противоправными.
ИСТОЧНИК KP.RU
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