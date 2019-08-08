Власти Венесуэлы отказались вести переговоры с оппозицией

СЕГОДНЯ 05:50 2019-08-08T05:51:24+03:00

Причиной они назвали «опасную и грубую агрессию»

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Власти Венесуэлы решили отказаться от очередного раунда переговоров с оппозицией на Барбадосе. Министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес опубликовал официальный документ в своем Twitter.

- Внимание, народ Венесуэлы! Наш президент Николас Мадуро решил, что наша делегация не посещает диалоговых заседаний, запланированных на четверг и пятницу 8 и 9 августа в Барбадосе, - написал Хорхе Родригес, прикрепив к посту фото документа.

Сообщается, что причиной отказа послужила «опасная и грубая агрессия» со стороны администрации президента США Дональда Трампа, которую поддерживает боливарианская оппозиция.

Сайт kp.ru писал, что Вашингтон открыто выступает за смену власти в южноамериканской стране. Ранее Трамп заблокировал собственность властей Венесуэлы в США. В Каракасе угрозы США о блокаде Венесуэлы назвали противоправными.

ИСТОЧНИК KP.RU