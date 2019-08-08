Авиабилеты из России в Грузию подорожали до 55 процентов

СЕГОДНЯ 08:11 2019-08-08T08:11:56+03:00

Цены на билеты в Грузию выросли почти на половину Фото: Алина НИЗАМОВА

Об этом сообщают сервисы по продаже билетов

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Цены на авиаперелеты в Грузию из Россию подорожали на 31-55 процентов. Это произошло после введения запрета на прямое авиасообщение.

При этом спрос рухнул, у многих сервисов по поиску билетов число запросов на данное направление сократилась в два-четыре раза, сообщает газета "Известия".

По данным Туту.ру, Грузия уже опустилась с третьего места в топ-10 самых популярных направлений у самостоятельных туристов на 20-ю строчку. А билеты, купленные через данный сервис, после запрета подорожали в среднем на 55%.

В Aviasales отметили, что средний чек на рейсы с пересадкой увеличился на 35% — до 16,6 тыс. рублей в обе стороны.

В momondo тоже фиксируют рекорды – перелет туда-обратно оценивается в 24 200 рублей (+31%).

Несмотря на запрет, в Грузию можно добраться через соседние страны, но ценник тоже подрос. Через Баку (34%), Ереван (24%), Минск (15%), Стамбул (14%) и Нур-Султан (12%).

Сайт kp.ru сообщал, что с 8 июля, на табло российских аэропортов больше не увидеть рейсов в Тбилиси и Батуми. Вступил в силу указ Президента РФ Владимира Путина, подписанный 21 июня и запрещающий российским авиакомпаниям возить наших граждан в Грузию. С тем пор сообщение между двумя странами полностью прекращено. Причиной стали беспорядки и анироссийские настроения, которые были зафиксированы в Тбилиси летом.

ИСТОЧНИК KP.RU