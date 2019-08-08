Парламент Киргизии отказался вводить режим чрезвычайного положения

СЕГОДНЯ 16:36 2019-08-08T16:37:47+03:00

Парламент Киргизии не стал ввозить в стране чрезвычайное положение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Депутаты киргизского парламента отказались принимать постановление о введении в стране режима чрезвычайного положения на фоне ситуации со штурмом резиденции экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.

Сайт kp.ru писал, что бывшего главу государства хотели задержать по обвинению сразу в нескольких серьезных преступлениях. Еще в июне политика лишили неприкосновенности, а в среду, 7 августа, силовики пытались взять штурмом его резиденцию. Несколько попыток не принесли успеха. Сторонники Атамбаева и лично экс-президент отстреливались от спецназовцев, в результате пострадали 80 человек, один правоохранитель погиб.

Правительству поручено принять меры по недопущению дестабилизации в стране и пресечению незаконных действий, а также оказать материальную и медицинскую помощь пострадавшим в ходе беспорядков.

"Генпрокуратуре КР поручено обеспечить проведение всестороннего и объективного расследования фактов нарушения закона, произошедших в селе Кой-Таш. А также дать правовую оценку действиям Алмазбека Атамбаева и его сторонников по фактам захвата заложников, удержания заложников, убийства сотрудника правоохранительных органов и применения огнестрельного оружия", - сообщается на сайте парламента.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724851" frameborder="0"></iframe> Резиденцию Атамбаева после двух штурмов спецназа показали на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU