Парламент Киргизии отказался вводить режим чрезвычайного положения
Депутаты киргизского парламента отказались принимать постановление о введении в стране режима чрезвычайного положения на фоне ситуации со штурмом резиденции экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.
Сайт kp.ru писал, что бывшего главу государства хотели задержать по обвинению сразу в нескольких серьезных преступлениях. Еще в июне политика лишили неприкосновенности, а в среду, 7 августа, силовики пытались взять штурмом его резиденцию. Несколько попыток не принесли успеха. Сторонники Атамбаева и лично экс-президент отстреливались от спецназовцев, в результате пострадали 80 человек, один правоохранитель погиб.
Правительству поручено принять меры по недопущению дестабилизации в стране и пресечению незаконных действий, а также оказать материальную и медицинскую помощь пострадавшим в ходе беспорядков.
"Генпрокуратуре КР поручено обеспечить проведение всестороннего и объективного расследования фактов нарушения закона, произошедших в селе Кой-Таш. А также дать правовую оценку действиям Алмазбека Атамбаева и его сторонников по фактам захвата заложников, удержания заложников, убийства сотрудника правоохранительных органов и применения огнестрельного оружия", - сообщается на сайте парламента.
Резиденцию Атамбаева после двух штурмов спецназа показали на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU