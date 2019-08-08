Спецназ Киргизии прорвался в дом экс-президента Атамбаева

СЕГОДНЯ 15:32 2019-08-08T15:35:21+03:00

На территории резиденции начался пожар, число пострадавших увеличилось до 80 человек [видео]

Изменить размер текста: A A

Киргизские силовики смогли прорваться на территорию резиденции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области. В операции приняли участие более двух тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа. Им противостоят 300-400 сторонников экс-главы государства.

Ведущие в село дороги заблокированы. Связь и интернет отключены. На территории резиденции начался пожар.

Число пострадавших увеличилось до 80 человек, а штаб Атамбаева объявил о проведении бессрочного митинга с требованием отставки действующего президента Киргизии, об этом сообщает информагентство "Апрель".

Напомним, что бывший глава республики подозревается в перепрофилировании земельных участков, коррупции, незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета и несанкционированных поставках угля. В конце июне его лишили политической неприкосновенности, а в среду, 7 августа, начались столкновения в резиденции. Силовики пытались взять дом штурмом, но задержать Атамбаева не получилось.

Сайт kp.ru писал, что в ходе операции пострадали десятки людей, по большей части правоохранители. Один из бойцов получил смертельное ранение и скончался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724851" frameborder="0"></iframe> Резиденцию Атамбаева после двух штурмов спецназа показали на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU