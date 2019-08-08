2019-08-08T15:35:21+03:00
Происшествия

Спецназ Киргизии прорвался в дом экс-президента Атамбаева

На территории резиденции начался пожар, число пострадавших увеличилось до 80 человек [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На территории резиденции начался пожарНа территории резиденции начался пожарФото: REUTERS
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Киргизские силовики смогли прорваться на территорию резиденции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области. В операции приняли участие более двух тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа. Им противостоят 300-400 сторонников экс-главы государства.

Ведущие в село дороги заблокированы. Связь и интернет отключены. На территории резиденции начался пожар.

Число пострадавших увеличилось до 80 человек, а штаб Атамбаева объявил о проведении бессрочного митинга с требованием отставки действующего президента Киргизии, об этом сообщает информагентство "Апрель".

Напомним, что бывший глава республики подозревается в перепрофилировании земельных участков, коррупции, незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета и несанкционированных поставках угля. В конце июне его лишили политической неприкосновенности, а в среду, 7 августа, начались столкновения в резиденции. Силовики пытались взять дом штурмом, но задержать Атамбаева не получилось.

Сайт kp.ru писал, что в ходе операции пострадали десятки людей, по большей части правоохранители. Один из бойцов получил смертельное ранение и скончался.

Резиденцию Атамбаева после двух штурмов спецназа показали на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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