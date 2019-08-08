Спецназ Киргизии прорвался в дом экс-президента Атамбаева
Киргизские силовики смогли прорваться на территорию резиденции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области. В операции приняли участие более двух тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа. Им противостоят 300-400 сторонников экс-главы государства.
Ведущие в село дороги заблокированы. Связь и интернет отключены. На территории резиденции начался пожар.
Число пострадавших увеличилось до 80 человек, а штаб Атамбаева объявил о проведении бессрочного митинга с требованием отставки действующего президента Киргизии, об этом сообщает информагентство "Апрель".
Напомним, что бывший глава республики подозревается в перепрофилировании земельных участков, коррупции, незаконном освобождении из тюрьмы криминального авторитета и несанкционированных поставках угля. В конце июне его лишили политической неприкосновенности, а в среду, 7 августа, начались столкновения в резиденции. Силовики пытались взять дом штурмом, но задержать Атамбаева не получилось.
Сайт kp.ru писал, что в ходе операции пострадали десятки людей, по большей части правоохранители. Один из бойцов получил смертельное ранение и скончался.
Резиденцию Атамбаева после двух штурмов спецназа показали на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU