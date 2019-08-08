2019-08-08T20:03:11+03:00
Происшествия

Число пострадавших при штурме дома Атамбаева возросло до 98 человек

Один из них - боец киргизского спецназа "Альфа" - погиб
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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13 пострадавших получают стационарное лечение13 пострадавших получают стационарное лечениеФото: REUTERS
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Число пострадавших в результате спецоперации по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева увеличилось до 98 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"За два дня, 7-8 августа, всего за медицинской помощью обратились 98 человек", - рассказали в ведомстве.

В числе пострадавших боец спецназа "Альфа" Ниязбеков Усен, который от полученных травм скончался. Большая часть получивших ранения силовиков и правоохранителей (83 человека) уже отпущена на амбулаторное лечение, 11 человек переведены в военный госпиталь, 13 - находятся на стационаре, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что все эти люди пострадали при попытке взят штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш. Соратники экс-президента и он сам долгое время отстреливались от спецназовцев, но в итоге политик все же сдался. Его доставили в Главное следственное управление Государственного комитета национальной безопасности.

Прорыв оцепления в Кой-Таш.

ИСТОЧНИК KP.RU

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