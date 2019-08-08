Число пострадавших при штурме дома Атамбаева возросло до 98 человек
Число пострадавших в результате спецоперации по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева увеличилось до 98 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
"За два дня, 7-8 августа, всего за медицинской помощью обратились 98 человек", - рассказали в ведомстве.
В числе пострадавших боец спецназа "Альфа" Ниязбеков Усен, который от полученных травм скончался. Большая часть получивших ранения силовиков и правоохранителей (83 человека) уже отпущена на амбулаторное лечение, 11 человек переведены в военный госпиталь, 13 - находятся на стационаре, передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал, что все эти люди пострадали при попытке взят штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш. Соратники экс-президента и он сам долгое время отстреливались от спецназовцев, но в итоге политик все же сдался. Его доставили в Главное следственное управление Государственного комитета национальной безопасности.
Прорыв оцепления в Кой-Таш.
ИСТОЧНИК KP.RU