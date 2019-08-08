Сторонники Атамбаева собираются у офиса президента в Бишкеке
Тысячи сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева вышли на центральную площадь Бишкека и выдвинулись в сторону офиса действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова.
В стихийном митинге участвуют преимущественно молодые люди, которые прибыли в столицу из села Кой-Таша. Именно там расположена резиденция Атамбаева, которую на протяжении суток штурмовали несколько тысяч человек.
Сайт kp.ru писал, что по итогам спецоперации обвиняемый по нескольким статьям экс-глава государства был задержан и отправлен в Главное следственное управление Госкомитета нацбезопасности. В ходе беспорядков пострадали 98 человек, один из них погиб.
Собравшиеся на центральной площади сторонники Атамбаева требуют отставки Жээнбекова, скандируют лозунги и свистят. Они уже преодолели металлические заграждения и вышли на проезжую часть. Движение транспорта в районе "Белого дома" приостановлено.
На Старой площади уже собираются сотрудники правоохранительных органов. Пока их насчитывается около сотни, передает "Интерфакс".
Прорыв оцепления в Кой-Таш.
ИСТОЧНИК KP.RU