Сторонники Атамбаева собираются у офиса президента в Бишкеке

СЕГОДНЯ 20:22 2019-08-08T20:22:16+03:00

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Тысячи сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева вышли на центральную площадь Бишкека и выдвинулись в сторону офиса действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова.

В стихийном митинге участвуют преимущественно молодые люди, которые прибыли в столицу из села Кой-Таша. Именно там расположена резиденция Атамбаева, которую на протяжении суток штурмовали несколько тысяч человек.

Сайт kp.ru писал, что по итогам спецоперации обвиняемый по нескольким статьям экс-глава государства был задержан и отправлен в Главное следственное управление Госкомитета нацбезопасности. В ходе беспорядков пострадали 98 человек, один из них погиб.

Собравшиеся на центральной площади сторонники Атамбаева требуют отставки Жээнбекова, скандируют лозунги и свистят. Они уже преодолели металлические заграждения и вышли на проезжую часть. Движение транспорта в районе "Белого дома" приостановлено.

На Старой площади уже собираются сотрудники правоохранительных органов. Пока их насчитывается около сотни, передает "Интерфакс".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724919" frameborder="0"></iframe> Прорыв оцепления в Кой-Таш.

ИСТОЧНИК KP.RU