Милиция разогнала сторонников Атамбаева в Бишкеке
Сотрудники правоохранительных органов Киргизии разогнали стихийный митинг сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, который ранее был задержан в ходе спецоперации и штурма резиденции в селе Кой-Таш.
Силовики вынуждены были применить светошумовые гранаты против толпы агрессивно настроенных протестующих. Обстановка в городе находится под полным контролем милиции. Такое заявление сделали в министерстве внутренних дел республики.
"В настоящее время проводятся мероприятия по установлению и задержанию организаторов, пытающихся дестабилизировать обстановку в Бишкеке", — цитирует портал Kloop представителя ведомства.
Сайт kp.ru писал, что вечером в четверг, 8 августа, на центральной площади столицы Киргизии собрались тысячи сторонников бывшего главы государства. Они требовали отставки президента и освобождения Атамбаева.
Прорыв оцепления в Кой-Таш.
ИСТОЧНИК KP.RU