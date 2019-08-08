Милиция разогнала сторонников Атамбаева в Бишкеке

СЕГОДНЯ 21:59 2019-08-08T21:59:05+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов Киргизии разогнали стихийный митинг сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, который ранее был задержан в ходе спецоперации и штурма резиденции в селе Кой-Таш.

Силовики вынуждены были применить светошумовые гранаты против толпы агрессивно настроенных протестующих. Обстановка в городе находится под полным контролем милиции. Такое заявление сделали в министерстве внутренних дел республики.

"В настоящее время проводятся мероприятия по установлению и задержанию организаторов, пытающихся дестабилизировать обстановку в Бишкеке", — цитирует портал Kloop представителя ведомства.

Сайт kp.ru писал, что вечером в четверг, 8 августа, на центральной площади столицы Киргизии собрались тысячи сторонников бывшего главы государства. Они требовали отставки президента и освобождения Атамбаева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724919" frameborder="0"></iframe> Прорыв оцепления в Кой-Таш.

ИСТОЧНИК KP.RU