2019-08-08T21:41:41+03:00
Политика

Медведев о ситуации в Киргизии: "Лимит на революции" уже исчерпан

Премьер РФ прокомментировал задержание экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и связанные с этим беспорядки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Киргизия исчерпала свой "лимит на революции" в XXI веке. Такое мнение высказал премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя задержание бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева и вспыхнувшие после этого беспорядки.

"Это, конечно, внутреннее дело самого Кыргызстана, но мы не можем относиться к происходящему безучастно, потому что Кыргызстан - наш крупный партнер", - сказал глава правительства, который ранее в четверг, 8 августа, прилетел в республику на заседание Евразийского межправительственного совета.

Он подчеркнул, что Россия внимательно следит за ситуацией в Бишкеке, и выразил надежду на дальнейшее соблюдение законодательства при проведении властями всех необходимых процедур.

"На мой взгляд, очевидно, что в XXI веке свой лимит на революции, как принято говорить, Киргизия уже исчерпала, и будет очень плохо, если подобного рода события приведут к политической, а стало быть, и экономической нестабильности в стране", - цитирует ТАСС Медведева.

Премьер добавил, что все это сильно "ударит" по народу и даже по Евразийскому проекту.

Сайт kp.ru писал, что штурм резиденции Атамбаева продолжался почти сутки - пострадали более 90 человек. Самого экс-президента уже задержали, а его сторонники вышли протестовать на улицы Бишкека.

Прорыв оцепления в Кой-Таш.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Президенты России и Финляндии встретятся на Золотом берегу
Истребители США и Канады перехватили российские бомбардировщики у Аляски
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Медведев прибыл в Киргизию на заседание Межправсовета ЕАЭС
Сторонники Атамбаева собираются у офиса президента в Бишкеке
Число пострадавших при штурме дома Атамбаева возросло до 98 человек
Зеленский и патриарх Варфоломей встретились в Турции
МИД РФ указал ФРГ на недопустимость призывов к участию в акциях в Москве
Росгвардия подарила Московской области новый детский сад
В "Роскосмосе" рассказали, сколько получают российские космонавты
Поклонская заявила, что Эрдогану "придется признать" выбор крымчан
Полковник-миллиардер Захарченко готовится к апелляции
Минсельхоз опроверг сообщения о резком подорожании хлеба
Атамбаев доставлен в следственное управление ГКНБ Киргизии
Новая карта, как магнит, притягивает скидками и бонусами
США нашли, что предложить Европе взамен "Северного потока-2"
Радиационный фон после взрыва на полигоне под Северодвинском нормализовался
Пользователи Сбербанка смогут оплачивать ЖКУ на кассах магазинов
В кинотеатрах Пакистана перестанут показывать индийские фильмы
Минобрнауки планирует снизить требования к оценке вузов