Медведев о ситуации в Киргизии: "Лимит на революции" уже исчерпан

СЕГОДНЯ 21:41 2019-08-08T21:41:41+03:00

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Киргизия исчерпала свой "лимит на революции" в XXI веке. Такое мнение высказал премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя задержание бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева и вспыхнувшие после этого беспорядки.

"Это, конечно, внутреннее дело самого Кыргызстана, но мы не можем относиться к происходящему безучастно, потому что Кыргызстан - наш крупный партнер", - сказал глава правительства, который ранее в четверг, 8 августа, прилетел в республику на заседание Евразийского межправительственного совета.

Он подчеркнул, что Россия внимательно следит за ситуацией в Бишкеке, и выразил надежду на дальнейшее соблюдение законодательства при проведении властями всех необходимых процедур.

"На мой взгляд, очевидно, что в XXI веке свой лимит на революции, как принято говорить, Киргизия уже исчерпала, и будет очень плохо, если подобного рода события приведут к политической, а стало быть, и экономической нестабильности в стране", - цитирует ТАСС Медведева.

Премьер добавил, что все это сильно "ударит" по народу и даже по Евразийскому проекту.

Сайт kp.ru писал, что штурм резиденции Атамбаева продолжался почти сутки - пострадали более 90 человек. Самого экс-президента уже задержали, а его сторонники вышли протестовать на улицы Бишкека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724919" frameborder="0"></iframe> Прорыв оцепления в Кой-Таш.

ИСТОЧНИК KP.RU