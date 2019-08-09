Атамбаев отказался подписывать следственные документы

СЕГОДНЯ 13:06 2019-08-09T13:06:29+03:00

Речь идет о протоколе допроса, уведомлении о подозрении и других материалах дела

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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался подписываться следственные документы. Об этом сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

Защитник рассказал, что в последний раз видел политика около часа ночи в пятницу, 9 августа. Они немного поговорили, а потом экс-президент отправился на следственные мероприятия, в ходе которых ему предложили подписать уведомление о подозрении, протокол допроса, постановление о ходатайстве об изменении меры пресечения и о самой мере пресечения.

"Он не подписал ни одного документа. У каждого человека есть такое право. Атамбаев поступил правильно, все, что делается в его отношении, — это форменное беззаконие", — цитирует Sputnik Киргизия Слесарева.

Адвокат подчеркнул, что у его подзащитного было "хорошее настроение". Он вел себя спокойно и уравновешенно.

Напомним, что Атамбаева задержали в минувший четверг, 8 августа в ходе спецоперации, в результате которой пострадали 97 человек, а один силовик погиб. Политика обвинили в коррупции и поместили под арест до 26 августа. Тысячи его сторонников, тем временем, вышли на улицы Бишкека и начали устраивать беспорядки. Сайт kp.ru писал, что милиция задержала 40 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/724919" frameborder="0"></iframe> Прорыв оцепления в Кой-Таш.

ИСТОЧНИК KP.RU