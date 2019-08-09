Атамбаев отказался подписывать следственные документы
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался подписываться следственные документы. Об этом сообщил его адвокат Сергей Слесарев.
Защитник рассказал, что в последний раз видел политика около часа ночи в пятницу, 9 августа. Они немного поговорили, а потом экс-президент отправился на следственные мероприятия, в ходе которых ему предложили подписать уведомление о подозрении, протокол допроса, постановление о ходатайстве об изменении меры пресечения и о самой мере пресечения.
"Он не подписал ни одного документа. У каждого человека есть такое право. Атамбаев поступил правильно, все, что делается в его отношении, — это форменное беззаконие", — цитирует Sputnik Киргизия Слесарева.
Адвокат подчеркнул, что у его подзащитного было "хорошее настроение". Он вел себя спокойно и уравновешенно.
Напомним, что Атамбаева задержали в минувший четверг, 8 августа в ходе спецоперации, в результате которой пострадали 97 человек, а один силовик погиб. Политика обвинили в коррупции и поместили под арест до 26 августа. Тысячи его сторонников, тем временем, вышли на улицы Бишкека и начали устраивать беспорядки. Сайт kp.ru писал, что милиция задержала 40 человек.
Прорыв оцепления в Кой-Таш.
ИСТОЧНИК KP.RU
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