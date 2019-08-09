2019-08-09T09:33:24+03:00
Происшествия

Во время беспорядков в Бишкеке были задержаны 40 сторонников Атамбаева

Всего же на улицы киргизской столицы вышли около 1,5 тысячи человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Милиция задержала 40 сторонников АтамбаеваМилиция задержала 40 сторонников АтамбаеваФото: REUTERS
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Милиция Бишкека задержала 40 сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, которые устроили беспорядки в центре города в ночь на пятницу, 9 августа. Такие данные предоставили в Главном управлении внутренних дел столицы.

Личности зачинщиков беспорядков устанавливаются. Всего же на центральную площадь Бишкека вышли около 1,5 тысячи человек. Агрессивно настроенная толпа пыталась прорваться в здание парламента, торговые центры и супермаркеты. Также имело место перекрытие движения транспорта. Правоохранители продолжают следить за ситуацией.

"ГУВД Бишкека напоминает, что все возможные провокации, направленные на дестабилизацию общественного порядка, будут своевременно пресекаться в соответствии с законодательством", - цитирует ТАСС представителя управления.

Напомним, что Алмазбек Атамбаев был задержан в минувший четверг, 8 августа. Силовики взяли резиденцию экс-президента штурмом, при этом пострадали 97 человек, один погиб.

Сайт kp.ru писал, что политика обвинили в коррупции и поместили под арест до 26 августа, а его сторонники вышли на улицы Бишкека требуя освобождения Атамбаева и отставки действующих властей.

Прорыв оцепления в Кой-Таш.

ИСТОЧНИК KP.RU

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