«А чего не смеяться-то?»: Кокорин рассказал, что его насмешило в зале суда

11 Авг. 23:29 2019-08-11T23:46:52+03:00

Футболист Александр Кокорин в беседе с игроками «Салюта» объяснил смех в зале суда Фото: кадр с видео

По словам отбывающего наказание футболиста, первые два месяца они с Мамаевым вообще не понимали, что происходит [видео]

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Отбывающий наказание за драки в Москве футболист Александр Кокорин объяснил игрокам белгородского «Салюта», почему он смеялся во время слушаний в зале суда. По его словам, они с Павлом Мамаевым сначала просто не отдавали себе отчет в том, что всё это – всерьёз.

«Первые два месяца мы вообще не понимали, что происходит. Думали, что нас сейчас отпустят», - признался Кокорин.

Видеозапись беседы с ним опубликовал на своем YouTube-канале белгородский футбольный клуб.

«А потом, когда все это понеслось, мы поняли, откуда ветер дует. Поняли, что ничего хорошего не будет, и на судах уже так, «ха-ха, хи-хи». Нам: «Что вы смеетесь?» А чего не смеяться-то?» - продолжил нападающий «Зенита».

Напомним, как писал сайт kp.ru, Кокорин и Мамаев, которых суд по делу о двух драках в Москве признал виновными в побоях и умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, с 4 июля отбывают свой срок в исправительной колонии №4 в городе Алексеевка Белгородской области.

10 августа они сыграли с «Салютом». В товарищеском матче со счетом 4:2 победила команда заключенных.

Кокорин рассказал, почему смеялся в зале суда.10 августа "Салют" Белгород сыграл с командой Кокорина и Мамаева

ИСТОЧНИК KP.RU