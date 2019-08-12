2019-08-12T04:38:09+03:00
Политика

Россия будет внимательно следить за разработками США в области РСМД

Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Официальный представитель МИД России Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России Мария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия будет внимательно наблюдать за шагами Соединенных Штатов по и развертыванию американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге в воскресенье, напомнив, что именно такое поручение дал президент РФ Владимир Путин 5 августа.

«Министерство иностранных дел совместно с другими ведомствами будет самым внимательным образом отслеживать действия США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности наземного базирования», - сказала она.

Мария Захарова подчеркнула, что Москва вновь призывает Вашингтон и его союзников «проявить ответственность» и присоединиться к мораторию на размещение РСМД, «что добавило бы предсказуемости в военно-политических делах».

«Такой шаг продемонстрировал бы всему мировому сообществу, что для них, а не только для России забота о международной безопасности – не пустой звук», - приводит ее слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru,Напомним, как писал сайт kp.ru, действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было прекращено 2 августа, а уже на следующий день Пентагон приступил к разработке ракет, которые ранее были запрещены Договором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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