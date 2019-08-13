Меркель планирует уйти из большой политики в 2021 году

СЕГОДНЯ 22:23 2019-08-13T22:23:34+03:00

Канцлер Германии продолжит свою деятельность, но занимать высокие посты не будет

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Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о планах оставить большую политику после выборов в бундестаг, которые пройдут в 2021 году. Это значит, что она больше не будет претендовать на высокие посты в правительстве.

"Конечно, я останусь политическим человеком, но заниматься активной политической деятельностью я не буду", — сказала Меркель на встрече с читателями газеты Ostsee-Zeitung в Штральзунде.

Канцлер подчеркнула, что должности в Евросоюзе ее тоже не интересуют. К тому же все посты там уже были распределены.

Сайт kp.ru писал, что в последнее время Меркель испытывает проблемы со здоровьем. Тремор (дрожание конечностей) охватывает политика во время публичных мероприятий. На видео попало уже несколько таких приступов.

Сама канцлер заявила, что может справляться с обязанностями даже в таких условиях, но выразила надежду на обретение "другой жизни" после ухода с поста.

ИСТОЧНИК KP.RU