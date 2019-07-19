Меркель заявила, что состояние здоровья позволяет ей занимать пост канцлера
Канцлер Германии Ангела Меркель с понимаем отнеслась к тому, что общественность внимательно следит за сообщениями о ее самочувствии и заверила в способности исполнять свои обязанности, несмотря на проблемы со здоровьем. Такие высказывания прозвучали в пятницу, 19 июля, на пресс-конференции в Берлине.
"Вы меня уже давно знаете, я могу выполнять свои задачи", - заявила глава немецкого правительства.
При этом она подчеркнула, что, будучи обычным человеком, имеет собственную заинтересованность в своем благополучии и надеется на "другую жизнь" после ухода с поста в 2021 году.
Сайт kp.ru писал, что первый приступ Меркель на публике случился 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Потом тремор (дрожание конечностей) повторялся еще несколько раз. Каждый раз канцлер переносила его стоя.
На одном из недавних официальных мероприятий было решено изменить регламент, и глава правительства слушала гимн Германии со специального стула.
Ангела Меркель в третий раз за месяц испытала на публике приступ дрожи.
ИСТОЧНИК KP.RU