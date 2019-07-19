2019-07-19T13:52:16+03:00
Политика

Меркель заявила, что состояние здоровья позволяет ей занимать пост канцлера

При этом глава правительства ФРГ с пониманием отнеслась к тому, что общественность интересуется ее самочувствием
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Канцлер ФРГ Ангела МеркельКанцлер ФРГ Ангела МеркельФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Канцлер Германии Ангела Меркель с понимаем отнеслась к тому, что общественность внимательно следит за сообщениями о ее самочувствии и заверила в способности исполнять свои обязанности, несмотря на проблемы со здоровьем. Такие высказывания прозвучали в пятницу, 19 июля, на пресс-конференции в Берлине.

"Вы меня уже давно знаете, я могу выполнять свои задачи", - заявила глава немецкого правительства.

При этом она подчеркнула, что, будучи обычным человеком, имеет собственную заинтересованность в своем благополучии и надеется на "другую жизнь" после ухода с поста в 2021 году.

Сайт kp.ru писал, что первый приступ Меркель на публике случился 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Потом тремор (дрожание конечностей) повторялся еще несколько раз. Каждый раз канцлер переносила его стоя.

На одном из недавних официальных мероприятий было решено изменить регламент, и глава правительства слушала гимн Германии со специального стула.

Ангела Меркель в третий раз за месяц испытала на публике приступ дрожи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Иран опубликует фотографии американского корабля, сделанные с беспилотника КСИР
Региональный центр по хоккею в Чувашии появится уже в следующем году
Трехлетняя русская девочка отравилась наркотиками на Ибице
Рябков: ситуация в Персидском заливе чревата вспышкой конфликта
Священник изгнал злых духов из Конгресса США
На МКАД появятся 7 новых эстакад и тоннель
Помощник Зеленского: Россия - страна, с которой придется договариваться
МИД РФ: Москва не возражает против расширения нормандского формата
Пушков рекомендовал "Нафтогазу" умерить амбиции по транзиту газа
Путин назвал "неразберихой" организацию помощи в Иркутской области
Парень на летних лыжах насмерть сбил женщину в парке в Москве
Следующая встреча по Сирии состоится в Нур-Султане 1-2 августа
Всем надеть защитные комбинезоны: в Парке Горького пройдет битва тортов
В Совете Федерации прокомментировали проект новых антироссийских санкций
Путин: паводки в Иркутской области не связаны с взрывными работами
Россия заново начала разработку сверхзвуковых пассажирских самолетов
На западе Австрии разбился самолет: погибли три человека