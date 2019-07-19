Меркель заявила, что состояние здоровья позволяет ей занимать пост канцлера

СЕГОДНЯ 13:52 2019-07-19T13:52:16+03:00

При этом глава правительства ФРГ с пониманием отнеслась к тому, что общественность интересуется ее самочувствием

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Канцлер Германии Ангела Меркель с понимаем отнеслась к тому, что общественность внимательно следит за сообщениями о ее самочувствии и заверила в способности исполнять свои обязанности, несмотря на проблемы со здоровьем. Такие высказывания прозвучали в пятницу, 19 июля, на пресс-конференции в Берлине.

"Вы меня уже давно знаете, я могу выполнять свои задачи", - заявила глава немецкого правительства.

При этом она подчеркнула, что, будучи обычным человеком, имеет собственную заинтересованность в своем благополучии и надеется на "другую жизнь" после ухода с поста в 2021 году.

Сайт kp.ru писал, что первый приступ Меркель на публике случился 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Потом тремор (дрожание конечностей) повторялся еще несколько раз. Каждый раз канцлер переносила его стоя.

На одном из недавних официальных мероприятий было решено изменить регламент, и глава правительства слушала гимн Германии со специального стула.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719462" frameborder="0"></iframe> Ангела Меркель в третий раз за месяц испытала на публике приступ дрожи.

ИСТОЧНИК KP.RU