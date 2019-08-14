Меркель объяснила, почему войска США должны остаться в Германии

СЕГОДНЯ 19:23 2019-08-14T19:23:33+03:00

Канцлер ФРГ указала на то, что Берлин слишком много инвестировал в инфраструктуру на местах пребывания американцев

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Американские военные должны оставаться в Германии, поскольку Берлин вложил большие деньги в создание инфраструктуры для их комфортного пребывания в стране. Такое заявление сделала канцлер республики Ангела Меркель, комментируя недавнее высказывание посла США в ФРГ Ричарда Гренелла о возможной передислокации части войск в Польшу.

Сайт kp.ru писал, что такая угроза прозвучала в ответ на отказ германских властей увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. Вашингтон еще в прошлом году обещал вывести 35 тысяч своих солдат с баз НАТО, но так и не перешел к действиям.

Меркель же заявила, что ФРГ уже и так пошла на уступки. К 2024 году расходы на оборону страны будут увеличены до 1,5%, что позволит значительно модернизировать Вооруженные силы.

"Считаю, что в Германии есть хорошие места для размещения в том числе американских солдат, в них много инвестировано. В этой связи мы в рамках дружественных переговоров приветствуем пребывание американских солдат здесь", - цитирует РИА Новости канцлера.

ИСТОЧНИК KP.RU