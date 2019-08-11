«Пусть и ядерное оружие свое прихватят»: В ФРГ ответили на угрозы США вывести войска из Германии

СЕГОДНЯ 00:27 2019-08-11T00:49:58+03:00

Ранее американский посол в Берлине заявил, что Пентагон может перевести часть своих военнослужащих из ФРГ в Польшу

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Лидер фракции Левой партии в Бундестаге Дитмар Барч ответил на слова посла США в Германии Ричарда Гренелла о том, что Пентагон может вывести часть своих военнослужащих из ФРГ в Польшу.

Ранее американский дипломат заявил, что Штаты могут пойти на такой шаг из-за того, что Германия до сих пор не увеличила расходы на оборону до 2% от ВВП, как того требует глава Белого дома Дональд Трамп.

«Это просто оскорбительно — налогоплательщики в США продолжают платить за 50 тысяч американских солдат в Германии, а немцы всё равно пускают прибыль от торговли на внутренние нужды», - в частности, сказал Гренелл.

Дитмар Барч с ним абсолютно согласен. Комментируя заявление посла Соединенных Штатов, он отметил, что «налогоплательщики в США не обязаны платить за американских солдат в Германии», но при этом «американский бюджет не должен расходоваться и на размещение ядерного оружия США» в ФРГ.

«Если американцы выведут войска, то им стоит прихватить с собой и свои ядерные ракеты. И разумеется, они должны увезти их домой, а не в Польшу, иначе это приведёт к резкому ухудшению в отношениях с Россией, что противоречит интересам Германии и Европы», - приводит слова немецкого депутата телеканал RT

К слову, как писал сайт kp.ru, о том, что Пентагон оценивает, во сколько ему обойдется вывод войск из ФРГ, и чем такой шаг может обернуться для Соединенных Штатов, сообщалось еще в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU