2019-08-15T08:09:17+03:00
Происшествия

Прокуратура начала проверку ЧП с жесткой посадкой самолета в Жуковском

На место инцидента выехал заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Самолет рейса Москва - Симферополь совершил жесткую посадку в поле после взлета из аэропорта ЖуковскийСамолет рейса Москва - Симферополь совершил жесткую посадку в поле после взлета из аэропорта Жуковский
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Транспортная прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании "Уральские авиалинии".

Сайт kp.ru писал, что инцидент произошел в четверг, 15 августа, около 6:20 утра в районе подмосковного Жуковского. На борту рейса Москва-Симферополь находились 226 человек, в том числе шестеро детей. Очевидцы случившегося сообщают о пострадавших. По меньшей мере десять человек получили ушибы.

"Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

По ее словам, на место ЧП уже выехал заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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