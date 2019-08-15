Самолет рейса Москва-Симферополь исчез с радаров спустя минуту после взлета

СЕГОДНЯ 09:36 2019-08-15T09:36:31+03:00

Позднее экипаж связался с диспетчерами и сообщил о жесткой посадке близ аэропорта

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Лайнер рейса Москва-Симферополь исчез с радаров спустя всего минуту после взлета из аэропорта "Жуковский". В этот момент на борту самолета "Уральских авиалиний" находились 234 пассажира.

"Командир связался с диспетчерами через минуту после взлета и доложил о попадании птицы в двигатель. Затем самолет пропал с радара", - сообщил "Интерфакс" информированный источник.

О судьбе лайнера и его пассажиров стало известно несколько позднее, когда капитан связался с диспетчерами. Он рассказал, что вынужден был аварийно посадить самолет в кукурузном поле, которое находится всего в двух километрах от торца взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Сайт kp.ru писал, что приземление осуществлялось с выключенными двигателями и убранными шасси. К счастью, все остались живы, но несколько десятков человек пострадали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/726060" frameborder="0"></iframe> Опубликовано видео экстренно севшего в поле самолета А321.

ИСТОЧНИК KP.RU