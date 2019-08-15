Самолет рейса Москва-Симферополь исчез с радаров спустя минуту после взлета
Лайнер рейса Москва-Симферополь исчез с радаров спустя всего минуту после взлета из аэропорта "Жуковский". В этот момент на борту самолета "Уральских авиалиний" находились 234 пассажира.
"Командир связался с диспетчерами через минуту после взлета и доложил о попадании птицы в двигатель. Затем самолет пропал с радара", - сообщил "Интерфакс" информированный источник.
О судьбе лайнера и его пассажиров стало известно несколько позднее, когда капитан связался с диспетчерами. Он рассказал, что вынужден был аварийно посадить самолет в кукурузном поле, которое находится всего в двух километрах от торца взлетно-посадочной полосы аэропорта.
Сайт kp.ru писал, что приземление осуществлялось с выключенными двигателями и убранными шасси. К счастью, все остались живы, но несколько десятков человек пострадали.
Опубликовано видео экстренно севшего в поле самолета А321.
ИСТОЧНИК KP.RU
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