2019-08-16T01:20:37+03:00
Политика

«Новая церковь Украины» планирует сменить главу

Предполагается, что Епифания заменит Луцкий
Мария ИГНАТЬЕВА
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«Новая церковь Украины» планирует сменить главу«Новая церковь Украины» планирует сменить главуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На Украине планируют заменить предстоятеля «новой церкви» Епифания. В церковных кругах считают его неэффективным руководителем, поэтому ему на смену ищут более «волевого и авторитетного» лидера.

- Основным претендентом на место главы ПЦУ называют митрополита Луцкого и Волынского Михаила Зинкевича, который пользуется хорошей поддержкой и у основных спонсоров церкви, - сообщает источник издания «СТРАНА.ua» в церковных кругах.

Отмечается, что в последнее время главе не удается сохранить поддержку церкви государством в условиях смены власти на Украине. Напомним, что в прошлом году бывший президент Украины Петр Порошенко лично обратился к Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию. 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе Украины митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний был избран главой новой единой церкви, митрополитом Киевским и всея Украины. Накануне автокефальная Украинская Церковь прекратила существование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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