КНДР провела пуск ракет в сторону Японского моря

СЕГОДНЯ 04:22 2019-08-16T04:22:54+03:00

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Южнокорейские военные завили о пуске двух неопознанных снарядов из района Тхончхон КНДР в сторону Японского моря. Власти США сообщили, что внимательно следят за ситуацией и тесно консультируются по этому вопросу с Республикой Корея и Японией.

- Нам известно о сообщениях о пусках ракет с территории КНДР, мы продолжаем следить за ситуацией. Мы проводим тесные консультации с нашими южнокорейскими и японскими союзниками, - сообщил источник ТАСС в американской администрации.

Известно, что пуск двух неопознанных объектов был произведен в пятницу, 16 августа утром.

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал о заявлении Ким Чен Ына. Он сказал, что ракетные испытания в КНДР – это предупреждение США и Южной Корее. До этого американский лидер Дональд Трамп заявлял, что не обеспокоен пусками и все еще сохраняет настрой на переговоры с Ким Чен Ыном.

ИСТОЧНИК KP.RU