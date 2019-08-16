В Крыму план Зеленского по возвращению полуострова назвали бесперспективным

СЕГОДНЯ 11:17 2019-08-16T11:25:44+03:00

В Совете Федерации Крыма посоветовали властям Украины заняться разработкой стратегии по улучшении отношений с Россией

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На заявление Киева о планах по возвращению Крыма ответили в Совете федерации полуострова. «Стратегия» по мнению члена комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков «это общие слова»:

- Фразы вроде умные, а что за ними стоит непонятно, — прокомментировал ситуацию RT Цеков.

Напомним, о создании «концепции переходного государства» заявил заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка. А пресс-секретарь Зеленского в эфире телеканала «1+1» заявила, что «администрация не забыла про Крым». Правда, сообщать подробности, как полуостров хотят «возвращать», она не стала.

Известно, что киевская стратегия будет опираться на «нормы и принципы международного гуманитарного и уголовного права». Над документом будет трудиться специальная рабочая группа.

Цеков посоветовал украинским властям работать над совершенно другой стратегией – по решению ситуации на Донбассе, а также заняться вопросом улучшения отношений с Россией.

- Разрабатывать какие-то планы по «реинтеграции» Крыма на Украину совершенно бесперспективно, - уверен член комитета Совета Федерации Крыма.

Напомним, ранее на встрече с украинской общиной Владимир Зеленский заявил, что Крым «вернется» в состав Украины. Эту тему Киев поднимает неоднократно, причем в вопросе «возвращения земли» украинцы пытаются заручиться поддержкой Америки.

Однако, сами жители Крыма оккупированными себя не считают, и если бы им вновь предложили провести референдум, то результат был бы точно такой, как и 16 марта 1014 года. Президент России Владимир Путин, комментируя попытки украинцев «вернуть» полуостров, сказал, что «вопрос закрыт исторически».

ИСТОЧНИК KP.RU