2019-06-04T03:57:47+03:00
Политика

Команда Зеленского разрабатывает стратегию «возвращения» Крыма

По словам пресс-секретаря президента Украины, план обнародуют, «когда будет наработано определенное решение»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Команда нового лидера Незалежной Владимира Зеленского разрабатывает стратегию «возвращения» Крыма, сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

«Не думайте, что администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будет наработано определенное решение, его вынесут. Администрация хочет быть прозрачной, но говорить о каких-либо слухах или решениях, которые могут быть очень чувствительными, до того, как будет принято это решение, администрация не хотела бы», - заявила она в эфире телеканала «1+1».

Юлия Мендель добавила, что во время своего первого зарубежного визита в качестве президента Украины в Брюссель Владимир Зеленский поднимет «вопрос Крыма» на встречах с представителями Евросоюза и НАТО.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Однако власти Незалежной до сих пор считают его украинским, а из Киева постоянно звучат планы по «возвращению» Крыма.

Однако президент России неоднократно говорил, что ни о каком «возврате» полуострова Украине и речи быть не может: «Народ Крыма принял решение, вопрос исторически закрыт».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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