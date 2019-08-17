В Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении Боинга МН17

СЕГОДНЯ 21:10 2019-08-17T21:13:45+03:00

Следственная группа обвинила в причастности к крушению лайнера троих россиян и одного украинца Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Неправительственные организации Малайзии обратились к премьер-министру страны с просьбой вступить в прямые переговоры с властями Нидерландов и отменить судебные слушания по делу о крушении Боинга МН17, назначенные по результатам работы международной следственной группы.

Сайт kp.ru писал, что лайнер "Малайзийских авиалиний" рейса Амстердам - Куала-Лумпур был сбит на востоке Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находящиеся на борту люди - 298 человек - погибли. Международная следственная группа обвинила в причастности к случившемся троих россиян и одного украинца, назначив суд над ними на март 2020 года.

Сами власти Малайзии сомневаются в достоверности представленных сведений и считают расследование политически мотивированным. Как и ряд НПО, а именно Perdana Global Peace Foundation, International Movement for a Just World и Global Research.

Именно они призвали перенести назначенный на март судебный процесс для проведения более тщательной проверки представленных следственной группой сведений. Если же в докладе будут найдены ошибки, то организации намерены настаивать на проведении нового расследования. НПО уже подготовили собственный план действий, передает газета The Star.

ИСТОЧНИК KP.RU