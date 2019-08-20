Курс доллара поднялся выше 66 рублей

СЕГОДНЯ 10:24 2019-08-20T10:24:28+03:00

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Торги на Московской бирже начались с увеличения курса доллара к рублю. Ко вторнику 20 августа американская валюта подорожала на четыре копейки, теперь доллар оценивается в 66 рублей 93 копейки.

Евро по-прежнему еще дороже. По сравнению с уровнем закрытия прошлых торгов валюта выросла в цене на две копейки. Курс евро достиг отметки 74 рубля 11 копеек.

Cайт kp.ru писал, что по прогнозам Минэкономразвития средний курс на этот год - 65,1 рубля за доллар. Правда, на следующий год прогнозы экспертов более оптимистичные. Связаны они с ожидаемым ростом цены на нефть. Так что в 2020 году за доллар в нашей стране рассчитывают отдавать 64,9 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU