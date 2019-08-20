МИД КНР: ракетные испытания США подтверждают истинные цели выхода из ДРСМД
Соединенные Штаты вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, чтобы иметь возможность производить запрещенное этим соглашением вооружение. К такому выводу пришли в министерстве иностранных дел Китая после того, как узнали о проведенном Пентагоне испытании.
Сайт kp.ru писал, что 18 августа с острова Сан-Николас в Тихом океане была запущена крылатая ракета наземного базирования, дальность которой запрещена условиями ДРСМД. Снаряд успешно поразил цель на расстоянии более 500 км.
"Не пошло и трёх недель после выхода США из ДРСМД, как Пентагон объявил об испытании ракеты, запрещённой ранее этим договором. Это в полной мере подтверждает истинные цели выхода США из договора, которые заключаются в снятии с себя ограничений, свободном развитии передовых ракет и стремлении получить единоличное военное превосходство", - цитирует РИА Новости официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
К слову, в российской внешнеполитическом ведомстве придерживаются аналогичной позиции.
США провели испытание крылатой ракеты наземного базирования.
ИСТОЧНИК KP.RU