2019-08-22T11:05:05+03:00
В мире

Новая Зеландия возмущена продажей "манифеста" стрелка Тарранта на Украине

Речь идет о 87 страницах текста, написанного устроившим бойню в мечетях Крайстчерча австралийцем
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Брентон Таррант в судеБрентон Таррант в судеФото: REUTERS
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Правительство Новой Зеландии возмущено случаями продажи на территории Украины "манифеста" австралийца Брентона Тарранта, который устроил стрельбу в мечетях Крайстчерча весной этого года.

Речь идет 87 страницах текста в твердом переплете. Книгу реализует украинский веб-сайт по цене всего четыре доллара за экземпляр. Все сделки осуществляются через зашифрованный мессенджер.

Сайт kp.ru писал, что сам "манифест" являются смесью ненависти, агрессии и самолюбования. Таррант опубликовал его незадолго до того, как убить 51 человека и ранить еще полсотни. Власти в тот же день признали текст нежелательным и запретили его распространение.

"Я без колебаний поручила министерству иностранных дел связаться [с Украиной]. Это просто отвратительно, но мы с состоянии контролировать лишь то, что происходит в нашей юрисдикции", - цитирует издание New Zealand Herald премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн.

Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Террорист застрелил 49 человек в двух мечетях в Новой Зеландии. Он убивал всех, кто попадался ему на пути. При этом, вел видеотрансляцию в соцсетях. Этот день уже назвали одни из самых трагических для Новой Зеландии

ИСТОЧНИК KP.RU

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