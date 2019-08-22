Новая Зеландия возмущена продажей "манифеста" стрелка Тарранта на Украине

СЕГОДНЯ 11:05 2019-08-22T11:05:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство Новой Зеландии возмущено случаями продажи на территории Украины "манифеста" австралийца Брентона Тарранта, который устроил стрельбу в мечетях Крайстчерча весной этого года.

Речь идет 87 страницах текста в твердом переплете. Книгу реализует украинский веб-сайт по цене всего четыре доллара за экземпляр. Все сделки осуществляются через зашифрованный мессенджер.

Сайт kp.ru писал, что сам "манифест" являются смесью ненависти, агрессии и самолюбования. Таррант опубликовал его незадолго до того, как убить 51 человека и ранить еще полсотни. Власти в тот же день признали текст нежелательным и запретили его распространение.

"Я без колебаний поручила министерству иностранных дел связаться [с Украиной]. Это просто отвратительно, но мы с состоянии контролировать лишь то, что происходит в нашей юрисдикции", - цитирует издание New Zealand Herald премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697410" frameborder="0"></iframe> Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Террорист застрелил 49 человек в двух мечетях в Новой Зеландии. Он убивал всех, кто попадался ему на пути. При этом, вел видеотрансляцию в соцсетях. Этот день уже назвали одни из самых трагических для Новой Зеландии

ИСТОЧНИК KP.RU