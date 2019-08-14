Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы загадочное письмо в Россию

Общественность Новой Зеландии возмутилась мягкостью и попустительством со стороны сотрудников тюрьмы, где находится австралиец Брентон Таррант. Его обвиняют в массовом расстреле верующих в мечетях Новой Зеландии 15 марта. Тогда жертвами теракта стал 51 человек, среди которых были женщины и дети, еще 50 прихожан получили ранения.

Руководство исправительного учреждения, где сейчас находится 28-летний австралиец, разрешило Тарранту отправлять и получать письма. Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому. В послании австралиец рассказывает о впечатлениях от поездки в Россию в сентябре 2015 году.

Таррант пишет, что Россия стала одной из его любимых стран. Он побывал в Москве на Красной площади и Москва-Сити, Санкт-Петербурге (по его словам, это один из самых красивых городов Европы) и проехался по городам «Золотого кольца». Пока стрелок был в месячном путешествии по стране, он начал изучать русский язык.

Рассказал стрелок и о своих любимых русских песнях - «Катюша» и казацкая песня «Когда мы были на войне».

В послании Брентон Таррант упоминает о наступлении «великого конфликта», ссылается на Платона и других философов и писателей, которые его вдохновляют. Правда, стрелок заявил, что сожалеет, что не может дать волю своим чувствам и убеждениям в письме, так как опасается, что руководство тюрьмы конфискует его письмо.

Сейчас руководство тюрьмы запретило Тарранту отправлять и получать письма. Ее глава Кристина Стивенсон также принесла извинения семьям пострадавших и погибших за допущенную оплошность.

- Я знаю, что многие новозеландцы будут удивлены, узнав, что этому преступнику разрешено отправлять и получать почту, нокаждый заключенный обладает правами в соответствии с законом. Я убежден, что это письмо не должно было быть отправлено, -заявил министр по делам исправительных учреждений Кельвин Дэвис. - Прежде нам никогда не приходилось сталкиваться с такими заключенными. Я настоял на том, чтобы это не повторилось.

К этому скандалу уже подключилась и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Она заявила, что в ближайшее время правительство рассмотрит вопрос об изменении закона, касающееся запрета на получение корреспонденции особо опасными заключенными.

15 августа должен состояться суд над Брентоном Таррантом. Сам обвиняемый отказался участвовать в заседании.