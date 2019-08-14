2019-08-14T17:26:44+03:00
В мире

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы загадочное письмо в Россию

28-летний Брентон Таррант, застреливший 51 человека, предрекает начало «великого конфликта»
Арина СУВОРОВА
Поделиться:
Брентон Таррант стоит за массовым расстрелом посетителей мечетей в Новой Зеландии.Брентон Таррант стоит за массовым расстрелом посетителей мечетей в Новой Зеландии.
Изменить размер текста:

Общественность Новой Зеландии возмутилась мягкостью и попустительством со стороны сотрудников тюрьмы, где находится австралиец Брентон Таррант. Его обвиняют в массовом расстреле верующих в мечетях Новой Зеландии 15 марта. Тогда жертвами теракта стал 51 человек, среди которых были женщины и дети, еще 50 прихожан получили ранения.

Руководство исправительного учреждения, где сейчас находится 28-летний австралиец, разрешило Тарранту отправлять и получать письма. Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому. В послании австралиец рассказывает о впечатлениях от поездки в Россию в сентябре 2015 году.

Таррант пишет, что Россия стала одной из его любимых стран. Он побывал в Москве на Красной площади и Москва-Сити, Санкт-Петербурге (по его словам, это один из самых красивых городов Европы) и проехался по городам «Золотого кольца». Пока стрелок был в месячном путешествии по стране, он начал изучать русский язык.

Рассказал стрелок и о своих любимых русских песнях - «Катюша» и казацкая песня «Когда мы были на войне».

В послании Брентон Таррант упоминает о наступлении «великого конфликта», ссылается на Платона и других философов и писателей, которые его вдохновляют. Правда, стрелок заявил, что сожалеет, что не может дать волю своим чувствам и убеждениям в письме, так как опасается, что руководство тюрьмы конфискует его письмо.

Сейчас руководство тюрьмы запретило Тарранту отправлять и получать письма. Ее глава Кристина Стивенсон также принесла извинения семьям пострадавших и погибших за допущенную оплошность.

- Я знаю, что многие новозеландцы будут удивлены, узнав, что этому преступнику разрешено отправлять и получать почту, нокаждый заключенный обладает правами в соответствии с законом. Я убежден, что это письмо не должно было быть отправлено, -заявил министр по делам исправительных учреждений Кельвин Дэвис. - Прежде нам никогда не приходилось сталкиваться с такими заключенными. Я настоял на том, чтобы это не повторилось.

К этому скандалу уже подключилась и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. Она заявила, что в ближайшее время правительство рассмотрит вопрос об изменении закона, касающееся запрета на получение корреспонденции особо опасными заключенными.

15 августа должен состояться суд над Брентоном Таррантом. Сам обвиняемый отказался участвовать в заседании.

Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Террорист застрелил 49 человек в двух мечетях в Новой Зеландии. Он убивал всех, кто попадался ему на пути. При этом, вел видеотрансляцию в соцсетях. Этот день уже назвали одни из самых трагических для Новой Зеландии

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Это страна флибустьеров, где невозможно что-либо предсказать»: что происходит в Киргизии и к чему приведет конфликт между нынешним и бывшим президентами
Востоковед Андрей Грозин ответил «Комсомольской правде на главные вопросы о ситуации в республике [видео]
Новости 24
ВТО не намерена комментировать слова Трампа о возможном выходе США
Посетителям «Города образования» представят демо-версию сервиса Яндекс.Лицей
Эксперты оценили потери российской экономики от санкций в 800 миллиардов рублей
Пакистан отказался проводить традиционный обмен сладостями на границе с Индией
Жители Чувашии занимаются спортом больше остальных россиян
Трамп сообщил, что президентство стоит ему «целого состояния»
Супруги из Англии выиграли миллион фунтов стерлингов из-за голодного кота
Меркель обвинила Россию в распаде Договора о РСМД
Эксперт рассказал, что будет, если авиакомпании сократят технический персонал
В Париже ведутся работы по недопущению обрушения Нотр-Дама
Итальянский астронавт выступил на музыкальном фестивале с борта МКС
Два стратегических ракетоносца Ту-160 перебазировали на Чукотку
"Перебор": Кремль уточнит новые правила общения ученых с иностранцами
Кремль: выход Вашингтона из ВТО ставит под вопрос существованиe организации
Студия «Квартал-95» показала первую пародию на Зеленского
Шахназоров назвал обучение режиссёров Украины в США началом информационной войны
"Самое любимое место в мире": Новозеландский стрелок написал письмо в Россию
Автокефальная Украинская Церковь прекратила существование
«На новые денег нет»: в «Синих ведерках» выступили против запрета старых авто
В «Газпроме» назвали даты слушаний по газовому спору с «Нафтогазом»