КНДР объявила об испытании реактивного снаряда нового типа

СЕГОДНЯ 04:01 2019-08-01T04:32:36+03:00

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Северная Корея объявила, что утром 31 июля провела первый испытательный запуск «крупнокалиберного управляемого реактивного снаряда нового типа». Запуском, разумеется, лично руководил лидер КНДР Ким Чен Ын, сообщает официальный вестник Пхеньяна – Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Агентство не уточняет, какой именно «реактивный снаряд нового типа» был испытан. Зато в сообщении говорится, что «официальные лица, ученые и инженеры испытывали гордость и волнение» в связи с его разработкой и первым запуском.

Отмечается, что испытание «научно подтвердило» тактические данные и технические характеристики «снаряда нового типа, который будет играть главную роль в наземных военных операциях», а также позволило убедиться в «боевой эффективности всей системы».

Ким Чен Ын, выразив удовлетворение результатами запуска, заявил, что новое северокорейское оружие окажется «неминуемым бедствием» для сил, которые станут его мишенью.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранним утром 31 июля Пхеньян провел уже вторые за последнюю неделю ракетные испытания. Совет Безопасности (СБ) ООН 1 августа соберется на закрытые консультации по этому вопросу.

По данным южнокорейских и американских военных, речь идет о двух баллистических ракетах.

ИСТОЧНИК KP.RU