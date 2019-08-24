«Украина - плацдарм для давления на Россию»: Пушков прокомментировал слова Омеляна

СЕГОДНЯ 12:50 2019-08-24T12:50:02+03:00

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Для Европы Киев является просто плацдармом для давления на России. Соответствующим образом председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о необходимости поднять украинский флаг над Владивостоком для того, чтобы обеспечить единство Европы.

«Когда Макрон говорит о единой Европе от Лиссабона до Владивостока, он меньше всего думает об Украине. Украине отведена одна роль - роль плацдарма для давления на Россию. За пределами этого она - в отличие от России - ничего Европе дать неспособна», - написал он в своем Twitter, отметив, что «в Киеве напрасно возбудились».

Ранее представитель МИД России Мария Захарова навала идею украинского министра «чудовищной», «извращённой до неузнаваемости» философией Де Голля.

Напомним, заявление Омеляна было сделано после слов президента Франции Эммануэля Макрона о единой Европе, которую, как считает министра, невозможно достичь без флага незалежной над Владивостоком.

ИСТОЧНИК KP.RU