Рогозин скорректировал дату перестыковки «Союза МС-14» с МКС

СЕГОДНЯ 20:18 2019-08-24T20:27:46+03:00

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал новую дату пристыковки корабля "Союз МС-14" к Международной космической станции. Вторая попытка присоединения запланирована на ближайший вторник.

"Утром 27 августа в автоматическом режиме будет повторена попытка стыковки "Союза МС-14" со стыковочным узлом агрегатного отсека модуля "Звезда", - сообщается на странице главы корпорации в Twitter.

Рогозин напомнил, что сейчас корабль остается в штатной закрутке на Солнце. "Ситуация сложная, но находится под контролем", - подчеркнул он.

Сайт kp.ru писал, что изначально "Союз" с человекоподобным роботом Федором на борту должен был пристыковаться к станции утром 24 августа, но в отвечающей за сближение аппаратуре МКС произошел сбой - корабль просто не смог подлететь близко. В результате было решено увести корабль на безопасное расстояние.

В это воскресенье, 25 августа, космонавт Александр Скворцов по штатной процедуре проведёт дополнительную тренировку на бортовом тренажере по перестыковке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/727807" frameborder="0"></iframe> Помощник для экипажа - робот «Федор».

ИСТОЧНИК KP.RU