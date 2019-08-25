В США решили, что Макрон пытался «оказать давление» на Трампа

СЕГОДНЯ 01:37 2019-08-25T01:55:42+03:00

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон во время ланча «тет-а-тет» в Биаррице Фото: REUTERS

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Политики Соединенных Штатов считают, что президент Франции Эммануэль Макрон перед открытием саммита «Большой семерки» в Биаррице пытался «оказать давление» на своего американского коллегу Дональда Трампа.

Как сообщает газета Wall Street Journal, «шквал критики» со стороны официальных лиц США обрушился на французского лидера из-за того, что тот пригласил главу Белого дома на незапланированный заранее ланч в формате «тет-а-тет», во время которого обсудил с гостем ряд вопросов. По мнению представителей вашингтонской администрации, Макрон в беседе с Трампом сосредоточился на темах, которые отвечают его собственным политическим интересам. Таких, например, как проблемы экологии, изменение климата и развитие Африки.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее американские СМИ писали, что Трамп не хочет лететь во Францию на встречу лидеров стран G7, считая такую поездку «бесполезной тратой времени».

ИСТОЧНИК KP.RU