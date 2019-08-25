Трамп доволен тем, как проходит саммит G7 в Биаррице

СЕГОДНЯ 02:56 2019-08-25T03:17:24+03:00

Дональд Трамп заявил, что обед с Эммануэлем Макроном стал их самой лучшей встречей Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Похоже, глава Белого дома Дональд Трамп уже не считает поездку во французский город Биарриц «пустой тратой времени». Президент США очень доволен, как проходят его переговоры на саммите «Большой семерки».

Впечатлениями он, как обычно, поделился со своими подписчиками в Twitter. В частности, американский лидер отметил «прекрасную работу» французов и президента страны Эммануэля Макрона в организации «очень важного» саммита G7.

«Обед с Макроном стал самой лучшей встречей, которая у нас была до сих пор. Так же вечерняя встреча с мировыми лидерами прошла очень хорошо. Достигнут прогресс!» - написал президент США на своей странице.

«Все обсуждают нашу великую экономику», - хвастливо добавил Трамп.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее американские СМИ сообщили, что в Вашингтоне заподозрили Макрона в попытке «оказать давление» на заокеанского коллегу во время того самого обеда, о котором так восхищенно отзывается Трамп.

ИСТОЧНИК KP.RU