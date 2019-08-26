Поставки второй партии российских С-400 в Турцию начнутся 27 августа

СЕГОДНЯ 13:37 2019-08-26T13:44:05+03:00

Об этом сообщили в министерстве обороны республики

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Поставки второго дивизиона российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию начнутся во вторник, 27 августа. Об этом сообщил министр обороны республики Хулуси Акар.

"Процесс транспортировки и доставки второй батареи С-400 в Турцию начнется с завтрашнего дня", - сказал глава ведомства в эфире телеканала NTV.

Сайт kp.ru писал, что поставки компонентов первой партии С-400 на авиабазу Мюртед завершились 25 июля 2019 года. После этого Анкара стала думать над местом размещения второй батареи.

При этом турецкие власти подчеркнули, что с момента начала поставок республика еще больше стала нуждаться в таком оружии. Речь идет, в частности, о таком факторе, как прекращение действия российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/720792" frameborder="0"></iframe> Поставка компонентов С-400 в Турцию продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU