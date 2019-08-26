2019-08-26T13:44:05+03:00
Политика

Поставки второй партии российских С-400 в Турцию начнутся 27 августа

Об этом сообщили в министерстве обороны республики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В минобороны Турции назвали срок поставки очередной батареи С-400В минобороны Турции назвали срок поставки очередной батареи С-400Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Поставки второго дивизиона российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию начнутся во вторник, 27 августа. Об этом сообщил министр обороны республики Хулуси Акар.

"Процесс транспортировки и доставки второй батареи С-400 в Турцию начнется с завтрашнего дня", - сказал глава ведомства в эфире телеканала NTV.

Сайт kp.ru писал, что поставки компонентов первой партии С-400 на авиабазу Мюртед завершились 25 июля 2019 года. После этого Анкара стала думать над местом размещения второй батареи.

При этом турецкие власти подчеркнули, что с момента начала поставок республика еще больше стала нуждаться в таком оружии. Речь идет, в частности, о таком факторе, как прекращение действия российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Поставка компонентов С-400 в Турцию продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24