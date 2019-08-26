Поставки второй партии российских С-400 в Турцию начнутся 27 августа
Поставки второго дивизиона российских зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию начнутся во вторник, 27 августа. Об этом сообщил министр обороны республики Хулуси Акар.
"Процесс транспортировки и доставки второй батареи С-400 в Турцию начнется с завтрашнего дня", - сказал глава ведомства в эфире телеканала NTV.
Сайт kp.ru писал, что поставки компонентов первой партии С-400 на авиабазу Мюртед завершились 25 июля 2019 года. После этого Анкара стала думать над местом размещения второй батареи.
При этом турецкие власти подчеркнули, что с момента начала поставок республика еще больше стала нуждаться в таком оружии. Речь идет, в частности, о таком факторе, как прекращение действия российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Поставка компонентов С-400 в Турцию продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU