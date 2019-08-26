Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX будет возобновлена к концу года
Лайнеры этого типа перестали использовать после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии
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Boeing планирует возобновить эксплуатацию самолетов семейства 737 MAX к концу 2019 года. Об этом сообщил вице-президент американской корпорации по маркетингу Рэнди Тинсет.
По его словам, сроки уже согласованы с авиавластями Соединенных Штатов.
"Сейчас мы планируем, что самолет будет возвращен в эксплуатацию в IV квартале 2019 года", - цитирует ТАСС представителя компании.
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ИСТОЧНИК KP.RU