Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX будет возобновлена к концу года

СЕГОДНЯ 14:30 2019-08-26T14:30:03+03:00

Лайнеры этого типа перестали использовать после авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии

Изменить размер текста: A A

Boeing планирует возобновить эксплуатацию самолетов семейства 737 MAX к концу 2019 года. Об этом сообщил вице-президент американской корпорации по маркетингу Рэнди Тинсет.

По его словам, сроки уже согласованы с авиавластями Соединенных Штатов.

"Сейчас мы планируем, что самолет будет возвращен в эксплуатацию в IV квартале 2019 года", - цитирует ТАСС представителя компании.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU