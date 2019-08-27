2019-08-27T17:59:09+03:00
Политика

Владимир Путин сообщил, что «Турецкий поток» запустят до конца года

Трубопровод проложен по Черному морю
Юлия САЛЬНИКОВА
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Газ из России турецким потребителям по новому газопроводу пустят до конца 2019 года. Об этом заявил Президент Владимир Путин. Работы по соединению морской и прибрежной секций газопровода «Турецкий поток» уже завершены. Это означает, что одна из двух «ниток» газопровода готова к эксплуатации.

Запуска ждут в обеих странах. Турция получит независимость от стран-транзитёров, а Россия сможет поставлять газ без «посредников» по морским газопроводам, причем не только в Турцию, когда вся цепочка «Турецкого потока» будет готова, то в список стран получателей российского газа добавится Италия, Франция, балканские страны.

Владимир Путин ранее признавался, что многие страны Европы проявляют теме серьезный интерес, остается только "соответствующим образом все оформить". Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что поддерживает идею продолжения газопровода в Европу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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