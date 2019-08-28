В Кремле приветствовали решение суда об освобождении Вышинского

СЕГОДНЯ 13:24 2019-08-28T14:18:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кремле приветствовали решение Киевского апелляционного суда об освобождении из-под стражи обвиняемого в государственной измене главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского. И пока в [остальных] оценках мы ограничимся", - сказал представитель администрации главы государства.

Сайт kp.ru писал, что украинского журналиста отпустили из-под ареста прямо в зале суда в среду, 28 августа, в обмен на обещание являться в суд по первому требованию. До этого Вышинскому восемь раз продлевали меру пресечения. В результате он провел в следственной изоляторе больше года.

Теперь главред информационного агентства намерен доказывать свою невиновность, находясь по другую сторону "клетки".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/728605" frameborder="0"></iframe> Суд в Киеве освободил Кирилла Вышинского под личное поручительство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Соловьев: Вышинского освободили, но 400 дней заточения - за что страдал журналист?

В эфире Радио Комсомольская правда журналист и телеведущий Владимир Соловьев, задал самые неудобные вопросы после освобождения Кирилла Вышинского (подробнее)

Маргарита Симоньян: Мы не признаем за Кириллом Вышинским никакой вины

В эфире Радио Комсомольская правда непосредственный руководитель освобожденного сегодня в зале суда Кирилла Вышинского ответила на вопрос – ожидали ли освобождения коллеги именно сегодня? (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU