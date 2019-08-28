2019-08-28T14:18:43+03:00
Политика

В Кремле приветствовали решение суда об освобождении Вышинского

Украинского журналиста отпустили из-под стражи под личное обязательство
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Кирилл Вышинский. Фото Андрей ДоманскийКирилл Вышинский. Фото Андрей Доманский
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В Кремле приветствовали решение Киевского апелляционного суда об освобождении из-под стражи обвиняемого в государственной измене главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского. И пока в [остальных] оценках мы ограничимся", - сказал представитель администрации главы государства.

Сайт kp.ru писал, что украинского журналиста отпустили из-под ареста прямо в зале суда в среду, 28 августа, в обмен на обещание являться в суд по первому требованию. До этого Вышинскому восемь раз продлевали меру пресечения. В результате он провел в следственной изоляторе больше года.

Теперь главред информационного агентства намерен доказывать свою невиновность, находясь по другую сторону "клетки".

Суд в Киеве освободил Кирилла Вышинского под личное поручительство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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