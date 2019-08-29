В Госдуме ответили на заявление президента Грузии о возобновлении диалога с Россией
Заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что для возобновления контактов с Россией в Тбилиси должны увидеть изменение позиции Москвы в отношении ее страны, прокомментировал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Он считает, что возобновление контактов, «несмотря на ряд русофобских настроений, которые наблюдались в Грузии», возможны только после того, как грузинская сторона извинится перед нашей страной. При этом депутат отметил смягчение позиции Саломе Зурабишвили по отношению к России.
«Ей осталось воспользоваться практическим примером турецкого лидера Эрдогана и принести извинения за несуразные выражения о том, что «Россия — агрессор, Россия — оккупант», - приводит слова Адальби Шхагошева телеканал «Дума ТВ».
Парламентарий напомнил, что Зурабишвили заявляла об этом «лишь пару месяцев назад, четко и недвусмысленно».
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее о том, что грузинские власти во главе с президентом Саломе Зурабишвили должны публично извиниться перед россиянами, говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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ИСТОЧНИК KP.RU