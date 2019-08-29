В Госдуме ответили на заявление президента Грузии о возобновлении диалога с Россией

СЕГОДНЯ 05:32 2019-08-29T05:42:49+03:00

Ранее Саломе Зурабишвили назвала условия, при которых Тбилиси готов возобновить контакты с Москвой

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Заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что для возобновления контактов с Россией в Тбилиси должны увидеть изменение позиции Москвы в отношении ее страны, прокомментировал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Он считает, что возобновление контактов, «несмотря на ряд русофобских настроений, которые наблюдались в Грузии», возможны только после того, как грузинская сторона извинится перед нашей страной. При этом депутат отметил смягчение позиции Саломе Зурабишвили по отношению к России.

«Ей осталось воспользоваться практическим примером турецкого лидера Эрдогана и принести извинения за несуразные выражения о том, что «Россия — агрессор, Россия — оккупант», - приводит слова Адальби Шхагошева телеканал «Дума ТВ».

Парламентарий напомнил, что Зурабишвили заявляла об этом «лишь пару месяцев назад, четко и недвусмысленно».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее о том, что грузинские власти во главе с президентом Саломе Зурабишвили должны публично извиниться перед россиянами, говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/716112" frameborder="0"></iframe> «Кресло раздора» между Грузией и Россией.Что случилось между Грузией и Россией? Грузин пытаются убедить, что конфликт начался из-за... кресла, на которое присел российский депутат. Но в России считают, что это была тщательно спланированная провокация

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ИСТОЧНИК KP.RU