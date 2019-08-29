Песков о возможном обмене Сенцова: "Осуществляются определенные контакты"

СЕГОДНЯ 12:48 2019-08-29T13:14:55+03:00

Олег Сенцов. Фото: Пресс-служба уполномоченного по защите прав человека в РФ

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что этапирование осужденного за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова в Москву связано с предстоящим обменом заключенными между странами.

"Осуществляются определенные контакты, больше мне добавить нечего", - сказал представитель Кремля.

При этом он еще раз приветствовал решение Киевского апелляционного суда, который ранее освободил из-под стражи обвиняемого в государственной измене главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Сайт kp.ru писал, что несколькими часами ранее стало известно об этапировании Сенцова в одно из столичных СИЗО. До этого осужденный за подготовку терактов режиссер отбывал наказание в колонии №8 города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.

Примечательно, что ранее в столицу стали свозить и других украинцев. Их, предположительно, хотят обменять на осужденных Киевом россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU