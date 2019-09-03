2019-09-03T00:55:44+03:00
В мире

В США задумались о введении смертной казни за массовые убийства

Минюст подготовил соответствующий законопроект
Мария ИГНАТЬЕВА
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Министерство юстиции США подготовило законопроект о введении смертной казни для людей, которых признали виновными в массовых убийствах. Это может стать частью финального пакета, который Белый дом предложит Конгрессу.

- Команда вице-президента работает с генеральным прокурором Ульямом Барром. Министерство юстиции разработало законопроект, позволяющий ускорить введение смертной казни для лиц, виновных в массовых убийствах, - заявил руководитель аппарата вице-президента Марк Шорт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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