2019-09-03T02:48:55+03:00
Происшествия

Как минимум пять человек погибли из-за сильнейшего урагана «Дориан» на Багамских островах

О числе пострадавших пока не сообщается
Мария ИГНАТЬЕВА
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Как минимум пять человек погибли из-за сильнейшего урагана «Дориан» на Багамских островахКак минимум пять человек погибли из-за сильнейшего урагана «Дориан» на Багамских островахФото: REUTERS
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Сильнейший ураган «Дориан» обрушился на США. На Багамских островах местные власти уже заявили о пяти погибших. Сколько пострадавших в результате буйства стихии - не сообщается.

Ураган вызвал сильное наводнение на Багамах, сопровождая все это сильными порывами ветра. Местные власти призвали людей найти плавучие устройства. В случае, если они будут прятаться на чердаках, взять с собой инструменты, чтобы при чрезвычайной ситуации иметь возможность вырваться оттуда.

Как пишет издание The Associated Press, «Дориан» разрушал крыши нескольких домов, швырял машины, даже бригады спасателей были вынуждены пережидать усиления стихии в укрытиях. Экстренные службы получили тысячи сообщений о разрушениях и просьбах о помощи.

Сейчас, как писал сайт kp.ru, сила урагана пошла на спад. Она опустилась до четвертой из пяти возможных категорий. Стихии был присвоен пятый, максимальный, класс опасности 1 сентября. В зоне особого риска Южная и Северная Каролина, Флорида, Джорджия, Алабама. Эти штаты, по словам американского лидера, пострадают сильнее, чем ожидалось. "Дориан" Дональд Трамп назвал одним из самых сильных ураганов десятилетия

ИСТОЧНИК KP.RU

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