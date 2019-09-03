Япония заподозрила КНДР в создании трех новых типов ракет

СЕГОДНЯ 07:23 2019-09-03T07:56:24+03:00

Предполагается, что они испытывались во время пусков с мая по август

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КНДР могла создать сразу три новых типа баллистических ракет малой дальности. Такого мнения придерживается министр обороны Японии Такэси Ивая.

Он считает, что испытания новых ракет были проведены в текущем году с мая по август, когда весь мир говорил о новых северокорейских пусках.

"В запусках баллистических ракет малой дальности, которые Северная Корея проводила с мая по август, могли использоваться три новых типа ракет", - цитирует главу ведомства агентство Kyodo.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом месяце КНДР провела сразу несколько ракетных пусков, также испытания имели место в июле. Все ракеты запускают в сторону Японского моря и падают в воду. При этом в Южной Корее уверены, что радиус действия снарядов противоречит резолюции Совета Безопасности ООН.

ИСТОЧНИК KP.RU