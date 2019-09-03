Япония заподозрила КНДР в создании трех новых типов ракет
КНДР могла создать сразу три новых типа баллистических ракет малой дальности. Такого мнения придерживается министр обороны Японии Такэси Ивая.
Он считает, что испытания новых ракет были проведены в текущем году с мая по август, когда весь мир говорил о новых северокорейских пусках.
"В запусках баллистических ракет малой дальности, которые Северная Корея проводила с мая по август, могли использоваться три новых типа ракет", - цитирует главу ведомства агентство Kyodo.
Сайт kp.ru писал, что в прошлом месяце КНДР провела сразу несколько ракетных пусков, также испытания имели место в июле. Все ракеты запускают в сторону Японского моря и падают в воду. При этом в Южной Корее уверены, что радиус действия снарядов противоречит резолюции Совета Безопасности ООН.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»