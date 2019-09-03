Пхеньян обвинил Сеул в лицемерии и срыве межкорейских договоренностей
Пхеньян раскритиковал Сеул за лицемерие и подрыв межкорейского диалога. КНДР не устраивает тот факт, что Южная Корея по-прежнему проводит совместные с США военные учения, а также закупает у них вооружение, включая самолеты-невидимки F-35A.
В Пхеньяне считают, что на юге лишь "прикидываются невинными", постоянно говоря о "диалоге", а своими действиями демонстрируют совершенно другую позицию.
"Мы уже объявили, что нам более не о чем разговаривать с южнокорейскими властями или садиться с ними за стол переговоров. Министерству объединения следует крепко размыслить над этим, прежде чем разглагольствовать о "диалоге", - сообщается на сайте Uriminzokkiri, который близок к северокорейскому правительству.
Сайт kp.ru писал, что в начале августа США и Южная Корея вновь провели совместные командно-штабные учения, хотя Пхеньян неоднократно выражал протесты таким действиям.
ИСТОЧНИК KP.RU
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