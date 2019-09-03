2019-09-03T09:31:49+03:00
Политика

Пхеньян обвинил Сеул в лицемерии и срыве межкорейских договоренностей

КНДР недовольна совместными учениями Южной Кореи и США, а также закупками нового вооружения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пхеньян обвинил Сеул в срыве межкорейских договоренностейПхеньян обвинил Сеул в срыве межкорейских договоренностейФото: REUTERS
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Пхеньян раскритиковал Сеул за лицемерие и подрыв межкорейского диалога. КНДР не устраивает тот факт, что Южная Корея по-прежнему проводит совместные с США военные учения, а также закупает у них вооружение, включая самолеты-невидимки F-35A.

В Пхеньяне считают, что на юге лишь "прикидываются невинными", постоянно говоря о "диалоге", а своими действиями демонстрируют совершенно другую позицию.

"Мы уже объявили, что нам более не о чем разговаривать с южнокорейскими властями или садиться с ними за стол переговоров. Министерству объединения следует крепко размыслить над этим, прежде чем разглагольствовать о "диалоге", - сообщается на сайте Uriminzokkiri, который близок к северокорейскому правительству.

Сайт kp.ru писал, что в начале августа США и Южная Корея вновь провели совместные командно-штабные учения, хотя Пхеньян неоднократно выражал протесты таким действиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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