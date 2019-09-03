2019-09-03T15:20:47+03:00
Политика

Порошенко не явился на третий допрос в Госбюро расследований Украины

Адвокат заявил, что экс-президент находится в парламенте и выполняет обязанностями депутата Верховной рады
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Порошенко не явился на третий допрос в Госбюро расследований УкраиныПорошенко не явился на третий допрос в Госбюро расследований УкраиныФото: REUTERS
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Во вторник, 3 сентября, бывший лидер незалежной Петр Порошенко не пришел на третий допрос в Государственное бюро расследований Украины. Об этом сообщил адвокат Игорь Головань, объяснив отсутствие украинский экс-президент заседанием в парламенте, где политик выполняет свои обязанности депутата Верховной рады.

«Петр Алексеевич сегодня не появится. Вы знаете о событиях в парламенте - это мы считаем уважительной причиной», - сказал защитник.

Головань сообщил, что Порошенко запросил подготовить список вопросов. «Они говорят, что это тайна следствия. Мы хотели бы, чтобы вопросы были публичными, чтобы весело было не только нам», - заявил адвокат.

Напомним, накануне Порошенко был вызван на третий допрос. Директор Госбюро расследований Украины Роман Труба не исключал, что следователи могут использовать полиграф.

Напомним, в августе экс-президент незалежной и его команда стали фигурантами нового уголовного дела об отмывании денег и сокрытии преступных доходов. Таким образом, политик накопил больше десятка обвинений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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