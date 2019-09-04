Джонсон в ответ на демарш депутатов против Brexit пригрозил переизбрать парламент

СЕГОДНЯ 00:55 2019-09-04T01:10:47+03:00

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Депутаты британского парламента 3 сентября наделили Палату общин правом перенести дату выхода Соединенного королевства из Евросоюза на более поздний срок и заблокировать возможность Brexit без сделки с Брюсселем. Законопроект был принят большинством голосов.

В ответ премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что если парламентарии в среду, 4 сентября, за новую отсрочку переговоров о выходе страны из ЕС и его условиях, он проведет досрочные парламентские выборы. При этом глава правительства отметил, что ему этого не хотелось бы.

«Я не хочу выборов, но если депутаты проголосуют завтра [в среду] за то, чтобы остановить переговоры и добиться еще одной бессмысленной отсрочки Brexit, то это будет единственная возможность, чтобы разрешить эту проблему», - сказал Борис Джонсон.

Он добавил, что кабмин внесет предложение о проведении досрочных выборов в парламент незамедлительно, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Великобритания должна покинуть Евросоюз 31 октября, даже если Лондону не удастся заключить с Брюсселем устраивающее обе стороны соглашение об условиях сотрудничества после «развода».

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ИСТОЧНИК KP.RU