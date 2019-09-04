Жертвами урагана «Дориан» на Багамах стали не менее семи человек
Жертвами мощного урагана «Дориан» на Багамах стали как минимум семь человек, однако погибших может быть гораздо больше: в пострадавших от стихии районах продолжаются поисково-спасательные работы.
Об этом во вторник, 3 сентября, рассказал на специальной пресс-конференции премьер-министр Содружества Багамских Островов Хьюберт Миннис, передает агентство Reuters. Ранее сообщалось о пяти погибших.
Напомним, как писал сайт kp.ru, усилившийся до наивысшей – пятой – категории опасности ураган достиг побережья расположенного в северной части Багам острова Абако в воскресенье, принеся с собой проливные дожди. В результате затоплены большинство городов и деревень, залиты водой или повреждены ветром все морские порты и аэропорты как на Абако, так и на острове Большой Багама.
В связи с приближением урагана «Дориан» в четырех штатах США – во Флориде, Джорджии, Южной и Северной Каролинах – введен режим чрезвычайной ситуации.
Синоптики показали видео пролета через эпицентр урагана.
ИСТОЧНИК KP.RU