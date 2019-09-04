Пентагон урежет 127 программ для выделения $3,6 млрд на строительство стены

СЕГОДНЯ 07:32 2019-09-04T07:32:23+03:00

Средства будут получены в ущерб финансированию проектов за рубежом и в самих США

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Пентагон перераспределит финансирование 127 программ в рамках выделения 3,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе США и Мексики. Об этом сообщил министр обороны Штатов Марк Эспер, который лично одобрил данную процедуру.

Согласно его данным, половина необходимой суммы будет получена за счет уменьшения расходов на строительство за рубежом. Вторая часть сформируется путем сокращения финансирования внутренних проектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU