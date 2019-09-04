Трамп объявил в Северной Каролине режим ЧС из-за урагана Дориан

СЕГОДНЯ 08:21 2019-09-04T08:27:19+03:00

Документ он подписал утром 4 сентября, но надеется, «что он не понадобится»

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В Северной Каролине официально объявлен режим ЧС. Соответствующий документ подписал американский президент 4 сентября. Причиной стал ураган Дориан, который к среде добрался до штата, уже «побывав» на Багамах и во Флориде. Жертвами стихии, напомним, стали семь человек. На своей странице в твиттер Дональд Трамп сообщил, что документ о ЧП его попросил подписать Том Тиллис:

- Я получил Чрезвычайную декларацию по Северной Каролине. Надеюсь, вам это не понадобится, - написал в социальных сетях американский лидер.

Трамп также высказал надежду, что США может «немного повезти с ураганом Дориан». Стихия отступает. Но он попросил жителей сохранять бдительность и не выходить из под укрытий, когда в штате начинается сильный ветер.

- Когда ураган направляется к берегу, может произойти много очень плохих и непредсказуемых вещей! Багамские острова были опустошены. Мы посылаем экипажи на помощь, -сообщил Дональд Трамп.

Стихия представляет опасность не только для людей, но и для животных. Американка приютила в своем доме почти сотню бездомных собак, пытаясь спасти их от урагана.

ИСТОЧНИК KP.RU