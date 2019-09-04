2019-09-04T08:27:19+03:00
Происшествия

Трамп объявил в Северной Каролине режим ЧС из-за урагана Дориан

Документ он подписал утром 4 сентября, но надеется, «что он не понадобится»
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Ураган утих до третьей категории опасностиУраган утих до третьей категории опасностиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Северной Каролине официально объявлен режим ЧС. Соответствующий документ подписал американский президент 4 сентября. Причиной стал ураган Дориан, который к среде добрался до штата, уже «побывав» на Багамах и во Флориде. Жертвами стихии, напомним, стали семь человек. На своей странице в твиттер Дональд Трамп сообщил, что документ о ЧП его попросил подписать Том Тиллис:

- Я получил Чрезвычайную декларацию по Северной Каролине. Надеюсь, вам это не понадобится, - написал в социальных сетях американский лидер.

Трамп также высказал надежду, что США может «немного повезти с ураганом Дориан». Стихия отступает. Но он попросил жителей сохранять бдительность и не выходить из под укрытий, когда в штате начинается сильный ветер.

- Когда ураган направляется к берегу, может произойти много очень плохих и непредсказуемых вещей! Багамские острова были опустошены. Мы посылаем экипажи на помощь, -сообщил Дональд Трамп.

Стихия представляет опасность не только для людей, но и для животных. Американка приютила в своем доме почти сотню бездомных собак, пытаясь спасти их от урагана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обмен заключенными между Россией и Украиной назначен на 7 сентября
Немецкая телекомпания Deutsche Welle отказалась участвовать в комиссии по вмешательству в дела России
В объединении пассажиров предложили установить «справедливые цены» на такси до аэропорта
Авиабилеты подорожали на 7% в первом полугодии
Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
В ДТП с туристическим автобусом в Новой Зеландии погибли шесть человек
Жириновский поблагодарил украинский власти за «развал» страны
Продолжительность жизни россиян существенно выросла
Пентагон урежет 127 программ для выделения $3,6 млрд на строительство стены
В Москве поймали похитителя телефонов Бондарчука и Миронова
Трамп поздравил Польшу с 80-летием начала Второй мировой войны
Погода в Москве на 4 сентября 2019 года: ожидается дождь и гроза
В ЦБ рассказали, как мошенники воруют деньги с помощью соцсетей
Жертвами урагана «Дориан» на Багамах стали не менее семи человек
Посольство России ответило Болгарии на заявление об освобождении Европы от нацизма
Специалисты перечислили города России с самым грязным воздухом
Минздрав планирует в этом году привить от гриппа почти половину россиян