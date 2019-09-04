2019-09-04T10:18:20+03:00
Политика

Путин пригласил премьера Индии на празднование 75-летия Победы

Торжественные мероприятия состоятся в мае 2020 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на празднование 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. Предложение посетить торжественные мероприятия было озвучено в среду, 4 сентября, во время встречи политиков во Владивостоке, где проходит Восточной экономический форум.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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