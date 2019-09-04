Путин пригласил премьера Индии на празднование 75-летия Победы
Торжественные мероприятия состоятся в мае 2020 года
Изменить размер текста:
Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на празднование 75-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. Предложение посетить торжественные мероприятия было озвучено в среду, 4 сентября, во время встречи политиков во Владивостоке, где проходит Восточной экономический форум.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «V Восточный экономический форум (сентябрь 2019 г.)»